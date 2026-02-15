ABD Suriye'de 30 DAEŞ hedefini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DAEŞ’e yönelik 10 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Savaş uçaklarının, taarruz helikopterlerinin ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırılarda DAEŞ’e ait altyapı unsurları ve mühimmat depolarının hedef alındığı belirtilen açıklamaya göre toplamda 30 noktanın vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ABD unsurlarının 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında DAEŞ tarafından iletişim merkezine, kritik lojistik noktasına ve silah depolama tesislerine yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Açıklamada, 13 Aralık 2025 tarihinde Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak başlatılan "Hawkeye Strike" (Şahin Gözü Saldırısı) Operasyonu hatırlatılarak, "Hedefli saldırılardan oluşan iki aylık operasyonlarda 50’den fazla DEAŞ teröristi öldürüldü veya yakalandı, 100’ün üzerinde DEAŞ altyapı hedefi ise yüzlerce hassas mühimmatla vuruldu" ifadeleri kullanıldı.