ABD’nin Suriye’den çekilme süreci konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.



Amerikan Washington Post gazetesi, Suriye'de 200 asker bırakacağını açıklayan Trump yönetiminin, ülkede yaklaşık 400 askerini bırakmayı planladığını ileri sürdü.



Haber adı açıklanmayan üst düzey bir yetkiliye dayandırıldı.



Askerlerin yarısının Suriye’nin kuzeydoğusunda, YPG'nin kontroündeki bölgede “barışı koruma” misyonuyla hareket edecek unsurlar olduğu, diğer yarısının ise ülkenin güneydoğusunda konuşlu El Tanf bölgesinde kalacağı belirtildi.



Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders bir gün önce 200 amerikan askerinin Suriye'de kalacağını açıklamıştı.



Pentagon Sözcüsü "El Tanf garnizonundaki varlığımızı sürdüreceğiz" diyerek haberi doğruladı. Bu gelişme, Washington’ın Suriye stratejisi konusunda belirsizlik tartışmalarını alevlendirdi.

TRUMP SUÇLAMALARI REDDETTİ



ABD Başkanı Donald Trump ise karar değiştirdiği suçlamalarını reddetti. Trump, "Geri adım atmıyorum. Kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptım. Kısa sürede, saatler ya da günler içinde DAEŞ’ten haber alacaksınız. yüzde 100 yenilgiye uğratıldı. kimse böyle bir şey söylemeyemişti" dedi.



Amerikan askerlerinin Suriye, Irak ve Ürdün sınırının kesiştiği noktadaki Tanf garnizonunda görev yapacağı ifade ediliyor. ABD Başkanı Suriye’de çekilen askerlerin bir kısmının Irak’a da gidebileceğini söyledi.



ABD Başkanı, "Bunlar insanlarımızın sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor. Orada bulunan 2 bin 500 personelimiz fakrlı yerlere gidecek. Irak’ta milyarlarca dolara mal olmuş çok güçlü bir üssümüz var bir kısmı oraya da gidebilir" şeklinde konuştu.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ DEVAM EDİYOR



Öte yandan Suriye'de kalan son DAEŞ üyelerinin sıkıştığı Bagoz köyünde sivillerin tahliyesi devam ediyor. Irak sınırında, Fırat Nehri'nin doğusunda bulunan köyden, haftasonunda bin sivil kamyonlarla çıkarıldı.



Sivillerin tahliyesinin tamamlanmasın ardından son saldırıya geçilecek. Operasyonu, ana unsurunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG yürütüyor.