ABD, Suriye'de DAEŞ liderlerinden birini öldürdüğünü duyurdu

CENTCOM, saldırı hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, “CENTCOM güçleri, 19 Haziran'da Suriye 'nin kuzeybatısında bir hava saldırısı düzenleyerek üst düzey bir DAEŞ liderini öldürdü.” ifadesine yer verildi.

Nokta atışı öldürülen kişinin Ali Hüseyin el-Ulaywi olduğu belirtilen açıklamada, saldırının teröristleri etkisiz hale getirme çabalarının bir parçası olduğu ve CENTCOM güçlerinin bölgesel ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.