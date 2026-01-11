ABD, Suriye'de DAEŞ'i vurdu

Amerikan Ordusu, geçen ay Suriye'deki askerlerine yönelik saldırının ardından terör örgütü DAEŞ'e yönelik başlattığı operasyonları sürdürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, DAEŞ'e yeni misilleme yapıldığı duyuruldu. Operasyonda Suriye'nin orta kesimindeki Palmira kentinde DAEŞ hücreleri vuruldu.

CENTCOM açıklamasında, "ABD ve koalisyon güçleri, Amerika Birleşik Devletleri'ne zarar vermek isteyen teröristlerin peşini bırakmama konusunda kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi. Bölgede DAEŞ'i durdurma ve önleme faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

ABD ordusu, 13 Aralık'ta Suriye'de bir DAEŞ militanının düzenlediği silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve ABD vatandaşı bir tercümanın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

25 Aralık'ta da Suriye İçişleri Bakanlığı, ABD ile birlikte düzenlenen operasyonla DAEŞ’in üst düzey yöneticilerinden birinin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Terörist Muhammed Şehade, bilinen adıyla Ebu Ömer Şeddad, etkisiz hale getirildi. Şeddad, Suriye’deki önde gelen DAEŞ liderlerinden biri olarak kabul ediliyordu.” denilmişti.