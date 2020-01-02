ABD Suriye'deki üslerine takviyeyi sürdürüyor

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki üs ve noktalarına takviye yapmaya devam ediyor.



Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD ordusu, Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden son bir haftada, 3 konvoy halinde toplam 250 TIR'lık sevkiyat yaptı.



Son olarak dün giren konvoyda 130 TIR'ın yer aldığı görüldü.



TIR'larda, 4x4 araçlar, ağır silahlar ve mühimmatın yanı sıra, inşaat malzemelerinin bulunduğu öğrenildi.



ABD, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Suriye'deki varlığını YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarına odaklamış, yüzlerce TIR'lık konvoylarla sevkiyatlar yapmıştı.



ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI

ABD güçleri, Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde toplam 11 askeri üs ve noktada varlık gösteriyor.



Amerikalı komutanlar, 15 Ekim 2019'da Deyrizor'da bir araya geldikleri aşiret reislerine bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.



ABD Başkanı Donald Trump da 23 Ekim'deki açıklamasında, ülkenin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını ifade etmişti.