ABD Suriye'den çekiliyor: 3 askeri noktayı boşalttı

ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.



Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

ABD BASINI: 2 BİN ASKERDEN 600'Ü ÇEKİLİYOR

İlk olarak The New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddia,, üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırıldı.



Habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Başkan Donald Trump yönetimi,, bu sayının bin 400'e düşürülmesine karar verdi.



Yani yaklaşık 600 Amerikan askerinin bölgeden çekilmeye başladığı belirtiliyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan 8 Amerikan üssünden de 3'ünün kapatılacağı öne sürüldü.



ABD'NİN SURİYE VARLIĞI



ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.



ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.



Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

