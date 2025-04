ABD Suriye'den çekiliyor: Şam'da her an saldırı gerçekleşebilir

ABD medyasında çıkan çekilme haberlerinin ardından Pentagon'dan açıklama geldi. Pentagon, önümüzdeki aylarda Suriye'deki asker sayısının binin altına düşrüleceği belirtildi.

Pentagon sözcüsü Sean Parnell, kararı yazılı açıklamayla bildirdi. Buna göre ABD Savunma Bakanı, Amerikan askerlerinin Suriye'nin belirli noktalarında biraraya getirilmesi talimatı verdi. Bu çerçevede Suriye'deki asker sayısının binin altına düşürüleceği belirtildi.



3 ASKERİ NOKTA BOŞALTILDI



ABD askerleri, Haseke il merkezi ile Deyrizor ilinin Koniko ve Ömer gaz sahaları çevresinde bulunan Hadra ve Fırat köylerinde yer alan 3 küçük askeri noktayı dün boşaltarak ana üslere çekildi.



Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

ABD BASINI: 2 BİN ASKERDEN 600'Ü ÇEKİLİYOR

İlk olarak The New York Times gazetesi tarafından ortaya atılan iddia,, üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırıldı.



Habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor. Başkan Donald Trump yönetimi,, bu sayının bin 400'e düşürülmesine karar verdi.

Yani yaklaşık 600 Amerikan askerinin bölgeden çekilmeye başladığı belirtiliyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan 8 Amerikan üssünden de 3'ünün kapatılacağı öne sürüldü.



ABD'DEN SURİYE'YE SEYAHAT UYARISI: ŞAM'A HER AN SALDIRI OLABİLİR



Pentagon Suriye'deki asker sayısına ilişkin açıklama yaparken, ABD Dışişleri Bakanlığı ise Suriye'ye dair seyahat uyarısını güncelledi.



Zaten dördüncü seviyede olan seyahat uyarısını tekrarlayan Bakanlık,, açıklamasında "Şam'da her an bir saldırı gerçekleşebilir" ifadesini kullandı.



Suriye'deki Amerikan vatandaşlarından kalabalık noktalardan, turistlerin gittiği lokasyonlardan uzak durması istendi.



"Suriye'nin hiçbir bölgesi güvenli olarak düşünülmemeli" ifadesine de yer verildi.



ABD'NİN SURİYE VARLIĞI



ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.



ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde AA'nın tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.



Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.