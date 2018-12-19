Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Pazartesi günü ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de dün görüştüğünü, hem Trump'ın hem de Pompeo'nun Washington'un askerlerini Suriye'den çekme fikrini kendisi ile paylaştığını belirtti.



Çekilme kararın Amerikan'ın kendi kararı olduğunu ifade eden Netanyahu, "ABD yönetimi, başkanın (Trump) Suriye'deki güçlerini çekme niyetinde olduğunu bana söyledi. ABD yönetimi bölgedeki nüfuzunu göstermek için başka yollara sahip olduğunu açıkça belirtti." dedi.

ABD'nin geri çekilme takvime ve bunun yöntemine ilişkin süreci ve İsrail'e olabilecek etkilerini değerlendireceklerini dile getiren Netanyahu, “Her halukarda biz İsrail’in güvenliğini muhafaza edecek ve bu bölgeden (gelecek tehlikelerden) kendimizi koruyacağız.” ifadelerini kullandı.



"ABD ASKERLERİNİ ÜLKEYE GERİ ÇEKMEYE BAŞLADIK"



Amerikan medyası, sabah saatlerinde, ABD ordusunun Suriye'deki 2 bin civarındaki askerini tamamen çekmeyi planladığını öne sürmüştü.



ABD Başkanı Trump da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkanlığım döneminde Suriye'de bulunmamızın tek nedeni olan DEAŞ'ı yendik." ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders de "DEAŞ ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık." şeklinde açıklama yapmıştı.