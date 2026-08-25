ABD, Suriye'yi "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkardı. Türkiye'den ilk açıklama

ABD , Suriye 'yi "Terörizme Sponsor Olan Ülkeler" listesinden çıkarma kararı aldı. Türkiye , Washington yönetiminin kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD'nin Suriye'yi Terörizme Sponsor Olan Ülkeler Listesi'nden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

“EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ AŞILDI”

Bakanlık, kararın alınmasında rol oynayan ABD yönetimi ve Kongresi'nin yaklaşımını takdir ettiğini belirterek, Suriye hükümeti ve halkını da "sergiledikleri kararlı tutumdan" dolayı tebrik etti.

Açıklamada, Türkiye'nin de uzun süredir desteklediği bu adımla Suriye'nin ekonomik toparlanması ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin aşıldığı vurgulandı.

Kararın, Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesine ve ülkede güvenlik ile istikrarın kalıcı şekilde sağlanmasına yönelik çalışmalara ivme kazandıracağı ifade edildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı ayrıca uluslararası topluma Suriye konusunda ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Açıklamada, uluslararası toplumun "müreffeh bir Suriye" hedefi doğrultusunda çabalarını birleştirmesi ve bu hedefi tehlikeye atan saldırgan eylemlerin sona erdirilmesi için sorumluluklarını yerine getirmesi istendi.