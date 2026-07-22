ABD, Suudi Arabistan ile nükleer anlaşmayı onayladı

ABD ve Suudi Arabistan nükleer enerji konusunda yapılacak büyük bir ortaklığa imza atacak.



Wall Street Journal gazetesininin haberine göre, ABD'li şirketler Suudi Arabistan'da nükleer enerji altyapısı kuracak. Trump yönetimi anlaşmayı Kongre’ye sunmayı planlıyor.



Anlaşmanın silah yapımında kullanılmamasına ilişkin güvenlik hükümleri içermediği belirtiliyor.



Ayrıca Amerikan şirketlerine Suudi Arabistan'da bir uranyum zenginleştirme tesisi kurma yolunun açıldığı iddia ediliyor.



Wall Street Journal, anlaşmanın Riyad için zafer olduğunu yazdı. Gazetenin analizine göre, iki tarafın da bu anlaşmayla geliştirilen nükleer enerjiyi silah yapımında kullanma tehlikesi var.