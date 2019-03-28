Uluslararası haber ajansı Reuters'in ortaya çıkardığı belgeye göre, Amerikan yönetimi Suudi Arabistan'da en az iki nükleer santral inşası için geniş çaplı nükleer teknoloji transferi anlaşması peşinde.



Nükleer teknoloji satışına, ABD'nin yanı sıra Güney Kore ve Rusya gibi ülkeler de talip. Kazanan, bu yıl içinde Suudi Arabistan tarafından açıklanacak.



ABD Enerji Bakanı Rick Perry'nin verdiği onay, şirketlere nükleer santral ihalesine girmek için gerekli hazırlığı yapabilmelerine imkan tanıyor.



Ancak nükleer santralin inşası için ekipman gönderilmesini kapsamıyor. Şirketlerin, Amerikan yönetiminden onayları gizli tutumasını istediği de gelen bilgiler arasında.



ABD'de çok sayıda kongre üyesi, Ortadoğu'da nükleer silah yarışı başlatabileceği endişesiyle Suudi Arabistan'la nükleer teknoloji paylaşımına karşı çıkıyor.