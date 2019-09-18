Üst düzey ABD'li yetkililer, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Haberde füzelerin, İran'in güneyinden fırlatıldığı belirtildi.
Bu iddialar için kullanılan deliller konusunda ise açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan'ın hava savunma sistemlerinin Yemen'den gelecek saldırılara karşı güneye konuşlandırıldığı için bu saldırıları durduramadığı da ifade edildi.
Tahran yönetimi ise iddialari reddediyor. Suudi Arabistan'in milli petrol şirketi Aramco'ya ait tesisleri hedef alan saldırıyı Yemen'de savaşan Husiler üstlenmişti.
Saldırı küresel petrol üretiminin yüzde 5'ini etkilemişti.
ABD: Suudilerin petrol tesisini İran vurdu
NTV HaberDünya
ABD, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerini İran'ın hedef aldığında ısrar ediyor. ABD'li yetkililere göre füzeler, İran'ın güneyinden fırlatıldı.
Üst düzey ABD'li yetkililer, Amerikan CBS televizyonuna konuştu. Haberde füzelerin, İran'in güneyinden fırlatıldığı belirtildi.