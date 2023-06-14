ABD tarihinde ilk: Trump ikinci kez hakim karşısına çıktı

TÜM SUÇLAMALARI REDDETTİ

Saat 15.00’te hakim karşısına çıkarılan Trump’a burada hakkındaki, devlete ait gizli belgeleri saklamak ve bu konuda yapılan soruşturmayı engellemekle ilgili 37 ayrı suçlama okundu.



Trump, suçlamaları sessiz şekilde dinlerken, yanında bulunan avukatı Todd W. Blanche, yargıç Jonathan Goodman'a tüm suçlamaları reddettiklerini söyledi.



Blanche, nisanda "sus payı" ile ilgili Manhattan mahkemesindeki cezai suçlamalar için de Trump'ın yanında yer almıştı.



İddianamede, Trump ile mahkeme salonunda yer alan yardımcısı Walt Nauta'ya da yanlış beyan vermek ve komplo kurmak gibi farklı suçlamalar yöneltildi. Nauta, suçlamalara cevap vermek için süre talep etti.



Yargıç Goodman, Nauta'nın suçlamalara cevap vermesi için 27 Haziran'a tarih verirken, Trump'ın dava hakkında sanık Nauta ile tartışması dahil şahitler ve deliller için bütün gerekli temasların avukatlar üzerinden yapılmasını emretti.

