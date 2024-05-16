ABD tarihine geçen soygun: 12 saniyede 25 milyon dolar çaldılar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen bir kripto para soygunu tarihe geçti. 20'li yaşlardaki iki kardeş, 12 saniye gibi kısa bir sürede 25 milyon dolar değerinde kripto para çaldı.

ABD tarihine geçen soygun: 12 saniyede 25 milyon dolar çaldılar!

Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, Nisan 2023'te yapılan soygunun "türünün tek örneği" olduğunu duyurdu.

24 yaşındaki Anton Peraire Bueno ve 28 yaşındaki James Peraire Bueno adlı kardeşler, elektronik ve kara para aklamakla suçlanıyor.

Savcılık, kardeşlerin ileri derece bir teknoloji kullanarak saniyeler içerisinde 25 milyon dolar değerinde çaldığını açıkladı. Kardeşler mahkeme tarafından suçlu bulunursa, 20 yıldan fazla hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

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