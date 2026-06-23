ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı. FBI peşindeydi, Türkiye’de yakalandı
23.06.2026 09:48
Yetkililer, FBI bünyesindeki özel bir ekibin şüphelinin transferini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.
ABD'de sağlık sistemini yaklaşık 31,7 milyar lira dolandırdığı iddia edilen İbrahim Haldoon Hilmi isimli şüpheli Türkiye'de yakalandı. Amerikan ve Türk makamlarının koordinasyonu ile gözaltına alınan Hilmi, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından FBI yetkililerine teslim edildi.
ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde önemli bir gelişme yaşandı.
ABD makamları, Medicare sistemini hedef alan yaklaşık 31,7 milyar liralık dolandırıcılık planında kilit rol oynadığı öne sürülen İbrahim Haldoon Hilmi’nin Türkiye’de yakalanmasının ardından ABD’ye götürüldüğünü duyurdu.
FBI, bir yılı aşkın süredir firari durumda bulunan Hilmi’nin gözaltına alındığını ve yargı sürecinin yakın zamanda başlayacağını açıkladı.
SAĞLIK SİSTEMİNİ HEDEF ALDIĞI İLERİ SÜRÜLÜYOR
Soruşturmayı yürüten yetkililere göre Hilmi, milyonlarca Amerikalıya sağlık hizmeti sağlayan devlet destekli Medicare programını hedef alan geniş çaplı bir dolandırıcılık ağının organizasyonunda yer aldı.
Yetkililer, sahte faturalandırmalar ve usulsüz geri ödeme talepleri yoluyla kamu sağlık fonlarından büyük miktarlarda para elde edildiğini öne sürüyor. Sistemin geri ödeme mekanizmasındaki açıklar kullanılarak istismar edildiği belirtiliyor.
Hilmi, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ABD’ye teslim edildi.
ABD VE TÜRKİYE KOORDİNE OLDU, ZANLI TÜRKİYE'DE YAKALANDI
FBI’ın açıklamasına göre Hilmi, Mayıs 2025'te ABD’den ayrıldı ve soruşturma boyunca yurt dışında kaldı. ABD makamları, yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin Türkiye’de bulunduğunu tespit etti.
Amerikan ve Türk makamları arasındaki koordinasyon sonucunda gözaltına alınan Hilmi, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ABD’ye teslim edildi.
Yetkililer, FBI bünyesindeki özel bir ekibin şüphelinin transferini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.
SORUŞTURMA GENİŞLİYOR
ABD'li yetkililer, soruşturmanın yalnızca Hilmi ile sınırlı olmadığını vurguladı. Olası dolandırıcılık ağıyla bağlantılı kişi, şirket ve diğer kuruluşların faaliyetlerinin de incelendiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında finansal kayıtlar, banka işlemleri ve şirket yapıları analiz edilerek organizasyonun tam boyutunun ortaya çıkarılmaya çalışıldığı kaydedildi.
ABD makamları, Hilmi’nin yakalanarak ülkeye getirilmesini, sınır ötesi mali suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini gösteren bir örnek olarak değerlendiriyor.
YAKLAŞIK 42,6 MİLYAR LİRALIK İKİ BÜYÜK DOSYA
Hilmi dosyası, kısa süre önce yaklaşık 11,1 milyar liralık başka bir Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında bir şüphelinin ABD’ye iade edilmesinin ardından gündeme geldi.
Yetkililere göre iki dosyada yer alan iddiaların toplam büyüklüğü yaklaşık 42,8 milyar liraya ulaşıyor.