ABD tarihinin en büyük sağlık dolandırıcılığı. FBI peşindeydi, Türkiye’de yakalandı

ABD VE TÜRKİYE KOORDİNE OLDU, ZANLI TÜRKİYE'DE YAKALANDI

FBI’ın açıklamasına göre Hilmi, Mayıs 2025'te ABD’den ayrıldı ve soruşturma boyunca yurt dışında kaldı. ABD makamları, yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin Türkiye ’de bulunduğunu tespit etti.

Amerikan ve Türk makamları arasındaki koordinasyon sonucunda gözaltına alınan Hilmi, gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ABD’ye teslim edildi.

Yetkililer, FBI bünyesindeki özel bir ekibin şüphelinin transferini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye gönderildiğini belirtti.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

ABD'li yetkililer, soruşturmanın yalnızca Hilmi ile sınırlı olmadığını vurguladı. Olası dolandırıcılık ağıyla bağlantılı kişi, şirket ve diğer kuruluşların faaliyetlerinin de incelendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında finansal kayıtlar, banka işlemleri ve şirket yapıları analiz edilerek organizasyonun tam boyutunun ortaya çıkarılmaya çalışıldığı kaydedildi.

ABD makamları, Hilmi’nin yakalanarak ülkeye getirilmesini, sınır ötesi mali suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğinin önemini gösteren bir örnek olarak değerlendiriyor.

YAKLAŞIK 42,6 MİLYAR LİRALIK İKİ BÜYÜK DOSYA

Hilmi dosyası, kısa süre önce yaklaşık 11,1 milyar liralık başka bir Medicare dolandırıcılığı soruşturmasında bir şüphelinin ABD’ye iade edilmesinin ardından gündeme geldi.

Yetkililere göre iki dosyada yer alan iddiaların toplam büyüklüğü yaklaşık 42,8 milyar liraya ulaşıyor.