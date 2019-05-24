Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi, savunma politikası tasarısını açıkladı.



Tasarıda Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir madde bulunuyor.



Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemi satın alması halinde F-35 programına ortaklığını sona erdirmeyi içeriyor. Komisyonda görüşülen tasarıda, Türkiye'nin S-400 almaktan vazgeçmemesi halinde "Türkiye topraklarına F-35 uçakları ya da ilgili ekipman ve fikri mülkiyetin transferi için fon ayrılmasının yasaklandığı” belirtiliyor.



Tasarıda ayrıca, Türkiye'nin gelecekte de Rusya'dan herhangi bir hava ve füze savunma sistemi almayacağı konusunda güvence vermesi istendi.



Silahlı Hizmetler Komitesi'nde ele alınan tasarı, 2’ye karşı 25 oyla kabul edildi.



Tasarı, Pentagon’un 94 adet Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçağı satın almasına da yetki veriyor. Tasarı ayrıca, ABD-Meksika sınırında yapılması planlanan inşaat projeleri, askeri konutlar ve orduda cinsel saldırıların önlenmesi gibi konularda yapılacak çalışmalara kaynak ayrılmasını amaçlıyor.



Açıklanan tasarının yasalaşması için ise uzun bir süreç var.



Gelecek haftalarda Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi de kendi tasarısını açıklayacak. Temsilciler Meclisi ile senato tasarısı karşılaştırılacak. İki tasarı tek bir teklif haline getirilecek. Ardından ABD Kongresi'nde oylamaya sunulup, son aşamada da ABD Başkanı Donald Trump'ın imzası için Beyaz Saray’a gönderilecek.