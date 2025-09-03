ABD Temsilciler Meclisi, 33 bin sayfa Epstein belgesi yayımladı

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi'nden kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutukluyken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein davasıyla ilgili çarpıcı bir adım attı.

Komitenin internet sayfasından yapılan açıklamada, Epstein davasının kayıtlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.



ABD Adalet Bakanlığı'nın komiteye sağladığı 33 bin 295 sayfa belgenin kamuoyuna sunulduğu belirtilen açıklamada, Bakanlığın kayıtların devamını vereceği de vurgulandı.



ONLARCA MAĞDUR, ON BİNLERCE BELGE



En küçüğü 14 olan onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde ölü bulunmuştu.



Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.



Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.



İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

