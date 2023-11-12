ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: "Rusya'nın mal varlığı, Ukrayna için kullanılsın"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Rusya'nın el konulan milyarlarca dolarlık mal varlığının Ukrayna'ya yönelik yardımlar kapsamında kullanılmasını istediğini söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: "Rusya'nın mal varlığı, Ukrayna için kullanılsın"

Johnson, son dönemlerde tartışma konusu haline gelen 'ya yönelik yardımlara ilişkin The Washington Times gazetesine konuştu.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından el konulan 300 milyar dolarlık mal varlığının ilerleyen süreçlerde Ukrayna'ya yardım olarak verilmesiyle ilgilendiğini söyledi.

Johnson, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya yardımlar kapsamında kullanılması fikrinin Cumhuriyetçiler arasında büyük bir coşkuyla karşılandığını vurgulayarak, "Diğer taraftaki meslektaşlarımız (Demokratlar) için de öyle olacağını düşünüyorum. Bu bizim için son derece sorumlu bir davranıştır." ifadesini kullandı.

Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da Ukrayna'ya 425 milyon dolar değerinde yeni yardımlar yapacağını duyurmuştu.

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