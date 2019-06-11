ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lerle ilgili bir karar tasarısını oyladı. Tasarıda, Türkiye'ye S-400 alma kararının iptali için çağrı yapıldı.
Oy birliğiyle alınan kararda, Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtildi.
Türkiye ile tarihi ittifakın vurgulandığı kararda, ABD-Türkiye ortaklığını ve Türkiye'nin NATO’daki rolünü tehlikeye atabilecek Rusya ile askeri bir ilişkiden kaçınılması çağrısı yapıldı.
Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel, "Ulusal güvenlik teknolojimizi Rusya'ya açma riskini alamayız" dedi.
Ayrıca, Türkiye'nin Rusya'dan hava sistemi alması durumunda ABD'nin hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsamında yaptırımlara maruz kalacağı belirtildi.
ABD yönetimine tavsiye niteliğindeki kararın hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.