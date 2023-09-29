ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni yardımı onayladı

Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden ayrılarak yeni bir tasarı haline getirilen ve Ukrayna'ya 300 milyon dolar yeni yardım yapılmasını öngören tasarıyı oyladı.



Geç saatlerde yapılan oylamada tasarı, 117 "hayır" oyuna karşı 311 "evet" oyuyla onaylandı.



Ukrayna'ya yapılacak yardımların 2024 Pentagon bütçesine dahil edilmesi, Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında gerilime yol açmıştı.



PENTAGON VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN BÜTÇELERİ DE ONAYLANDI



Öte yandan Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya yardımların paketten çıkarılmasının ardından Pentagon'un 826 milyar dolarlık bütçesini de onayladı.



Ancak bu onayın, ülkede potansiyel bir kapanmayı engellemeyeceği kaydedildi.

