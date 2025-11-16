ABD Temsilciler Meclisi’nde Epstein gerilimi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Adalet Bakanlığı’nın Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerinin yayımlanmasına yönelik oylamanın, Başkan Donald Trump’ın Epstein’ın çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları sona erdireceğini söyledi. Johnson, Fox News’e yaptığı açıklamada, “Trump’ın bu işle hiçbir ilgisi yok. Demokratlar bunu siyasi saldırı aracı olarak kullanıyor” dedi.

Epstein ile yıllar önce birlikte görüntülenmiş olmalarına rağmen Trump, aralarının çok önce bozulduğunu savunuyor. Geçen hafta yayımlanan bazı e-postalarda Epstein’ın “Trump kızları biliyor” ifadesini kullandığı görülse de bu ifadenin ne anlama geldiği belirsizliğini koruyor. Trump, buna karşılık Adalet Bakanlığı’na Demokrat isimlerin Epstein’la bağlantılarının araştırılması talimatını verdi.

HER İKİ PARTİDEN DESTEK

Epstein dosyalarının açılması için hazırlanan öneriyi Demokrat Kongre üyesi Ro Khanna başlatmıştı. Khanna, en az 40 Cumhuriyetçinin öneriye destek vereceğini belirterek, sürecin Trump’a değil, “güçlü kişilerin istismar iddiaları karşısında hesap vermesine” yönelik olduğunu söyledi ve “Bu parti meselesi değil. Epstein çevresi hesap vermeli” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler Meclis’te 219 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulunduruyor; Demokratların 214 sandalyesi var.

TRUMP'IN MÜTTEFİKLERİ ARASINDA ÇATLAK

Süreç, Cumhuriyetçiler içinde de gerilim yarattı. Trump, Cuma günü Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene’e verdiği desteği geri çekti. Greene’in parti yönetimine yönelik eleştirileri ve özellikle Epstein belgelerinin ele alınışı konusundaki çıkışları, Trump’la arasını açtı.

Greene ise CNN’e yaptığı açıklamada, belgelerin Trump’ı suçlayacağına inanmadığını ancak “zengin ve güçlü hiç kimsenin suç işlediyse korunmaması gerektiğini” vurgulayarak şeffaflık çağrısını yineledi.