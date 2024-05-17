ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e silah sevkiyatı baskısı

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ı İsrail'e silah göndermeye zorlayacak bir tasarıyı oy çoğunluğuyla kabul etti. Yasalaşması beklenmese bile tasarının Meclis'ten geçmiş olması, ABD'nin İsrail politikası konusundaki derin fikir ayrılıklarını ortaya koyuyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nden İsrail'e silah sevkiyatı baskısı

Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden'ı 'e silah göndermeye zorlayacak bir tasarıyı kabul etti. Bu tasarı, Biden'ı 'e silah sevkiyatını geciktirdiği için baskılamayı amaçlıyor.

İsrail Güvenlik Yardımını Destekleme Yasası, büyük ölçüde parti çizgisinde olmak üzere 224 oyun 187'sini alarak onaylandı.

DERİN FİKİR AYRILIKLARI

Tasarının yasalaşması beklenmiyor, ancak İsrail'in Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 ayı aşkın süredir devam ederken tasarının Meclis'ten geçmiş olması, ABD'nin İsrail politikası konusundaki derin fikir ayrılıklarının altını çiziyor.

"BIDEN İSRAİL'E SIRTINI DÖNDÜ"

Cumhuriyetçiler, Biden'ı Filistin yanlısı protestolarla karşı karşıya kaldıktan sonra tarihi müttefik İsrail'e "sırtını dönmekle" suçluyor.

Onlarca yıldır ABD askeri yardımının başlıca alıcılarından biri olan İsrail'e gönderilen 3 bin 500 bombadan oluşan bir sevkiyat geçtiğimiz günlerde durdurulmuştu.

ABD SİLAH VERMEYE DEVAM EDECEK

Biden, silahların sınır kenti Refah'ta kullanılma ihtimalinden endişe edildiğini vurgularken seviyatların gözden geçirilmesine karar vermişti. İsrail bu açıklamalara rağmen milyarlarca dolarlık ABD silahı almaya devam edecek.

Filistinli yetkililer, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında 7 Ekim'den beri en az 35 bin 272 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

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