ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl terörizm raporunu yayımlıyor. 2017 terörizm raporunda Türkiye bölümünde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtildi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "din adamı" ifadesi kullanıldı.



"Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının FETÖ'ye yönelik soruşturma nedeniyle etkilendiği" iddia edilen raporda, bazı operasyonlar üstü kapalı olarak eleştirildi.



Raporda Türkiye’nin içeride PKK, dışarıda da DAEŞ ile mücadele ettiği vurgulandı.



ABD 2017 RAPORUNDAN PYD/YPG İLE İLGİLİ BÖLÜMÜ ÇIKARDI



Geçen yıl, "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin bu yılki metinden çıkarılması ise dikkati çekti.



RAPORDA DAEŞ'E KARŞI DÜZENLENEN FIRAT KALKANI HAREKATI'NA ÖVGÜ



Raporda, Türkiye'nin 2017 yılında DAEŞ'e karşı düzenlediği ve 3 bin 60 daeş militanını öldürdüğü Fırat Kalkanı harekatına da değinildi.



Türkiye'nin koalisyona olan katkısına ve hava sahasını açarak DAEŞ'e büyük darbe vurulmasıyla uluslararası terörle mücadelede aktif bir rol aldığına vurgu yapıldı.



Türkiye'nin, DAEŞ’e katılmak için ülkeye giriş yapmak isteyen 145 ülkeden 53 bin 781 kişiye giriş yasağı getirdiği ve terör gruplarıyla ilişkisi olduğu tespit edilen 5 bin 446 kişiyi sınır dışı ettiği belirtildi.



Raporda terör saldırıları hakkında da bilgi verildi. Dünya genelinde saldırıların yüzde 23 oranında azaldığı bildirildi.



Raporda, bu düşüşün DAEŞ'in büyük oranda yenilgiye uğratılmasından kaynaklandığı ifade edildi.



Raporun "terörizmin devlet sponsorları" bölümünde ise İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore yer aldı.

