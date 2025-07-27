ABD Ticaret Bakanı: Başkan Trump TikTok’u gerçekten seviyor

Fox News’te konuşan ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Başkanı Donald Trump'ın TikTok'u sevdiğini ancak uygulamanın ABD mülkiyetine geçmesi gerektiğini söyledi.

Lutnick, "Başkan Trump TikTok’u gerçekten seviyor, bunu defalarca söyledi çünkü gençlerle iletişim kurmanın etkili bir yolu olduğunu düşünüyor,” dedi.

Ancak sözlerine şöyle devam etti: “Gerçekçi olalım, 100 milyon Amerikan telefonunda Çin’e ait bir uygulamanın bulunması kabul edilemez. Bu nedenle TikTok’un Amerikan mülkiyetine, Amerikan teknolojisine ve algoritmalarına geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lutnick, Trump’ın TikTok’a olumlu baktığını ancak bunun, uygulamanın Amerikan denetimine geçmesi şartına bağlı olduğunu belirtti.