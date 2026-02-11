ABD Ticaret Bakanı Lutnick'ten Epstein itirafı. İstifa çağrılarıyla karşı karşıya

Lutnick, ABD Senatosunun Ödenekler Komitesi'nde "Ticaret Bakanlığında Geniş Bant Dağıtım Finansmanının Gözden Geçirilmesi" isimli oturumda konuştu.

Oturumda söz alan Senatör Chris Van Hollen, Lutnick'in reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile bağlantısına değindi.

Van Hollen, "Mesele Epstein ile bağlantılı olarak herhangi bir yanlışlık yapmanız değil, onunla olan ilişkinizin boyutunu Kongre'ye, Amerikan halkına ve onun eylemlerinin mağdurlarına tamamen yanlış tanıtmış olmanız." dedi.

Lutnick'in 2005 yılında eşiyle birlikte karşılaştığında "Epstein'in cinsel imalarının kendisini iğrendirdiğini" söylediğini ve sonrasında bir daha Epstein ile bir şey yapmadığını ima ettiğini kaydeden Van Hollen, ancak bunun doğru olmadığının ortaya çıktığını belirtti.

Van Hollen, "Epstein dosyalarından yakın zamanda ortaya çıkan bilgiler, ifadelerinizin en iyi ihtimalle son derece yanıltıcı olduğunu gösteriyor. Dosyalar, Epstein ile sonraki 13 yıl boyunca, 2008'de bir reşit olmayan kız çocuğunun ve bir sekreterin fuhuşa teşebbüsten mahkum edildikten çok sonra bile etkileşimde bulunduğunuzu gösteriyor. Bu, şu anda yürüttüğünüz göreve uygunluğunuzu ve bu komite ve Kongre önündeki güvenilirliğinizi sorgulatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"ADADA ÖĞLE YEMEĞİ YEDİK"

Lutnick de Senato'da durumu açıklığa kavuşturmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Epstein ile New York'ta yanındaki eve taşındığında tanıştığını anlattı.

Daha sonra geçen 14 yılda hatırlayabildiği kadarıyla Epstein ile altı yıl sonra ve ondan bir buçuk yıl sonra "iki kez" görüştüğünü ve bir daha görüşmediğini kaydeden Bakan Lutnick, "Muhtemelen, milyonlarca belgenin arasında, beni onunla ilişkilendiren belki 10 e-posta vardır. 14 yıllık bir süre boyunca onunla hiçbir ilişkim olmadı. O kişiyle neredeyse hiçbir bağlantım yoktu." dedi.

Aile tatili için teknedeyken Epstein ile öğle yemeği yediğini doğrulayan Lutnick, eşi, dört çocuğu ve dadıları ile başka bir çift ve çocuklarının da orada olduğunu ifade etti.

Lutnick, "Adada öğle yemeği yedik, bu doğru, bir saat boyunca ve tüm çocuklarım, dadılarım ve eşimle birlikte oradan ayrıldık." diye konuştu.

Adayı ziyaret ettiğinde uygunsuz bir şey görüp görmediğine dair soru üzerine Lutnick, gördüğü tek şeyin adada Epstein için çalışan personeller olduğunu dile getirdi.

"SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOK"

Lutnick, Epstein'ın New York'taki evinde akşam yemeği yiyip yemediği sorusuna da "Hayır." yanıtını verdi.

Dosyanın eksiksiz olmasını sağlamak için, Epstein ile ilgili sahip olduğu tüm kayıtları paylaşmaya hazır olup olmadığı sorusu üzerine de Lutnick, "Kesinlikle, saklayacak hiçbir şeyim yok." ifadesini kullandı.

İSTİFA ÇAĞRILARI



Epstein ile ilişkisinin ortaya çıkması üzerine hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Partilerinden isimler Lutnick'e istifa çağrısında bulundular.

ABD Ticaret Bakanı Lutnick, geçen yıl ekim ayında katıldığı "Pod Force One" adlı podcast programında, 10 yıldan uzun bir süre boyunca New York'ta komşusu olduğu Epstein'in 2005'te evine yaptığı bir ziyaretten sonra bir daha aynı ortamda bulunmadığını söylemişti. Lutnick, "Ne sosyal, ne iş, ne de hayırseverlik için onunla aynı odada bulunmadım. O adam oradaysa, ben gitmezdim çünkü iğrenç biri." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan belgeler arasında yer alan e-postalar, bakan olmadan önce finansal hizmetler şirketi Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi olan Lutnick ile Epstein'in buluşmalar ayarladığını ortaya koyuyor.

Bu e-postalardan birinde 1 Mayıs 2011'de Lutnick ile içki programı planlandığı görülürken, Aralık 2012'ye ait bir yazışma Lutnick'in Epstein'in özel adası olan Little St. James'i ziyaret etmeyi planladığını gösteriyor.

Lutnick 19 Aralık 2012'de yazdığı e-postada, eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla tekneyle Karayip bölgesini ziyaret edeceğini belirterek, "Cumartesi öğleden sonra erken saatlerde St. Thomas'a iniyoruz ve pazartesi günü bir ara St. Bart's/Anguilla'ya gitmeyi planlıyoruz. Nerede bulunuyorsun? Pazar akşamı yemek uygun olur mu?" ifadelerini kullanıyor.

Yazışmalarda ismi gizli tutulan bir kişi de e-postaya cevaben, 20 Aralık 2012'de Epstein'in "Cumartesi veya pazar öğle yemeğine gelir misiniz? Haritaya göre Little St. James, Christmans Cove'un arkasında." mesajını iletiyor. Epstein'ın asistanı tarafından Lutnick'e 24 Aralık 2012'de gönderilen e-postada da Epstein'ın "Sizi görmek güzeldi." mesajı yer alıyor.

BELGELER İŞ İLİŞKİLERİNE İŞARET EDİYOR

Ayrıca belgeler, Lutnick'in Epstein ile 2014'e kadar birlikte iş yaptığını da gösteriyor.

Lutnick ve Epstein'in AdFin Solutions adlı bir reklam teknolojisi şirketinin hisselerini satın almak üzere 28 Aralık 2012 tarihli bir belgeye imza attıkları görülüyor. Söz konusu belgeyi Epstein, Southern Trust Company adına, Lutnick ise CVAFHI adlı bir limited şirketi adına imzaladığı dikkati çekiyor.

Kasım 2017 tarihli e-posta yazışmaları da Epstein'in UJA-Federation of New York tarafından düzenlenen ve Lutnick'in onurlandırıldığı UJA Wall Street Akşam Yemeği etkinliği için 50 bin dolarlık bağış yapılması talimatını verdiğini ortaya koyuyor.

Mayıs 2018 tarihli e-postalar ise Lutnick ve Epstein'in Frick Collection adlı sanat müzesinin genişleme planına ilişkin şikayetlerini içeriyor. Lutnick, Epstein'e gönderdiği e-postada binanın "güneş ışığını ve manzarayı" engelleyeceği konusunda uyarıyor.