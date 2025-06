ABD, Trump’ın doğum gününde askeri geçit törenine hazırlanıyor

ABD, aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın doğum günü olan 14 Haziran tarihinde büyük bir askeri geçit törenine ev sahipliği yapacak. Türkiye saatiyle 15 Haziran Pazar sabahı 01.30 sıralarında başlaması beklenen geçit töreni, başkent Washington'daki Lincoln Anıtı’ndan başlayacak. Törene tanklar ve binlerce ABD askeri katılacak.



Askeri geçit töreninin gerçekleşeceği saatlerde ülke çapında “Krallara Hayır” (No Kings) sloganıyla protesto gösterilerinin de düzenlenmesi planlanıyor.



45 MİLYON DOLARLIK MALİYET



The Associated Press (AP) haber ajansının paylaştığı bilgilere göre, söz konusu askeri geçit töreni, ABD ordusunun 250’nci yıldönümü dolayısıyla yapılacak kutlamaların programına bundan birkaç hafta önce eklendi.



Geçit töreni, 45 milyon dolarlık maliyeti ve tankların sokaklara ve yollara zarar verme olasılığı dolayısıyla eleştirilere sebep oldu.



Tören, aynı zamanda Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde göçmen eylemlerine müdahale etmesi için Ulusal Muhafızların ve deniz piyadelerinin görevlendirildiği bir dönemde gerçekleşecek. ABD Başkanı Trump, hafta başında Fort Bragg’de yaptığı konuşma sırasında 82’inci Hava Tümeni’ne mensup askerlerin arkasında dizilerek kendisini dinlemesi dolayısıyla da eleştirilerin odağı olmuştu.



TRUMP: NE GÜN OLACAK!!!



Başkan Trump, askeri geçit töreninin maliyeti, Washington’da tören sırasında havanın yağışlı olacağına dair tahminler ve olası protestolara karşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne gün olacak!!!” ifadelerini kullandı.

Hava durumunun da “işbirliğini umduğunu” söyleyen ABD Başkanı, durum bu olmasa da “bunun iyi şans getireceğini” savundu. Trump, “Bu da sorun değil. Bu önemli değil. Tankları hiç etkilemez. Askerleri etkilemez. Onlar buna alışık. Onlar sert. Akıllı” ifadelerini kullandı.



“KRALLARA HAYIR”



Öte yandan, ABD çapında yapılması planlanan eylemlere katılacak “Krallara Hayır” protestocuları, Trump’ın “egosunu besleme” ve ABD’nin ulusal gününün yanı sıra 79’uncu doğum gününü kutlama planlarına karşı durmayı amaçlıyor. Washington’da henüz planlanan bir protesto olmadığı ifade edilirken, ABD’li yetkililer de şu ana kadar “herhangi bir güvenlik tehdidinin tespit edilmediği” bilgisini verdi.



AP-NORC Kamu İlişkileri Araştırma Merkezi’nin yaptırdığı bir ankete göre, ABD’deki her 10 kişiden 6’sı geçit töreninin hükümetin parasının “iyi bir şekilde kullanılmadığı” anlamına geldiğini belirtti.



EN SON 1991 YILINDA DÜZENLENMİŞTİ



Trump, 2017 yılında, ilk başkanlığı döneminde Fransa’daki Bastille Günü dolayısıyla yapılan töreni izledikten sonra kendisi de benzer bir geçit töreni düzenleme isteğini dile getirmişti. ABD ordusu, geçit törenine 200 bin kadar kişinin katılmasını bekliyor.



USA Today haber sitesinin paylaştığı bilgilere göre, ABD’de en son büyük çaplı bir geçit töreni yapıldığında yıllardan 1991’di. Ulusal Zafer Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bu askeri geçit töreni, Körfez Savaşı’nın bitişini kutlamak için 8 Haziran tarihinde düzenlenmişti.