Reuters haber ajansına konuşan Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türkiye politikalarının değişmediğini söyledi. Andrews, Türk F-35 pilotlarının ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’ndeki eğitimlerinin durdurulduğunu belirtti.
Pentagon Sözcüsü, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi. Andrews, "Türkiye'nin F-35 programına katılımının sonlandırılması için müttefikimiz Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
ABD, Türk pilotların F-35 eğitimlerini durdurdu
NTV HaberDünya
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türk F-35 pilotlarının ABD'deki eğitimlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Reuters haber ajansına konuşan Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türkiye politikalarının değişmediğini söyledi. Andrews, Türk F-35 pilotlarının ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’ndeki eğitimlerinin durdurulduğunu belirtti.