Reuters haber ajansına konuşan Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, Türkiye politikalarının değişmediğini söyledi. Andrews, Türk F-35 pilotlarının ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü’ndeki eğitimlerinin durdurulduğunu belirtti.

Pentagon Sözcüsü, "Bakanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar" dedi. Andrews, "Türkiye'nin F-35 programına katılımının sonlandırılması için müttefikimiz Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz" dedi.