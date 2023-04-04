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ABD: Türkiye ve Avrupa'da saldırı planlamakla sorumlu DAEŞ elebaşı öldürüldü

ABD, Suriye'de düzenlenen hava saldırısında, DAEŞ'in Avrupa ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu elebaşı Halid Eyd Ahmed el-Ceburi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD: Türkiye ve Avrupa'da saldırı planlamakla sorumlu DAEŞ elebaşı öldürüldü
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, elebaşının salı günü Suriye’nin kuzeybatısında öldürüldüğü duyuruldu.

Saldırıda herhangi bir sivil kaybı olmadığı aktarılan açıklamada, El Ceburi’nin Avrupa’da ve Türkiye’de saldırı planlamakla sorumlu olduğu ve teröristin DAEŞ’in Türkiye’deki sözde yönetim kadrosunun yapılanmasında rol oynadığı iddia edildi.

ABD: Türkiye ve Avrupa'da saldırı planlamakla sorumlu DAEŞ elebaşı öldürüldü - 1

Açıklamada, "El-Ceburi'nin ölümü, DAEŞ'in saldırı planlama yeteneğini geçici olarak sekteye uğratacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

El-Ceburi'nin bugüne kadar hangi saldırıları planladığına yönelik bilgi verilmedi.

DAEŞ'in hala Orta Doğu'da ve dünyanın diğer bölgelerinde "tehdit oluşturmaya devam ettiği" aktarıldı.

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