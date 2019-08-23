Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini resmi olarak geri çektiğini bildirdi.
Haberde, kararın Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşılık misilleme olduğu belirtildi.
Kanala konuşan ABD'li yetkili, "S-400'lerin teslim edilmesi durumunda son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye sık sık söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu" dedi.
"ABD Türkiye'ye Patriot satmaktan vazgeçti" iddiası
NTV HaberDünya
ABD'nin Türkiye'ye Rus S-400 hava savunma sistemi teslimatının başlamasının ardından Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini geri çektiği iddia edildi.
Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump yönetiminin Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satışı teklifini resmi olarak geri çektiğini bildirdi.