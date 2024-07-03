ABD uçağından 45 saatlik görev: İniş yapmadan dünyanın çevresini dolaştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Boeing tarafından üretilen KC-46A tipi nakliye uçağının 45 saatte iniş yapmadan, sadece havadan yakıt ikmaliyle dünyanın çevresini dolaştığını açıkladı. CENTCOM, “Görev, dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır” mesajını verdi.

ABD uçağından 45 saatlik görev: İniş yapmadan dünyanın çevresini dolaştı

nakliye uçağı, 45 saatte iniş yapmadan dünyanın çevresini dolaştı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “KC-46A Pegasus, INHERENT RESOLVE Operasyonunu destekleyen USAFCENT F-15E Strike Eagles'ın havadan yakıt ikmali görevi de dahil olmak üzere dünyanın çevresini dolaşmak için 45 saatlik bir dayanıklılık görevi olan Project Magellan'ı gerçekleştirdi.

Yerde yakıt ikmali yapılmadan başarıyla tamamlanan ilk KC-46 maksimum dayanıklılık operasyonu olan bu görev, Müşterek Kuvvetlerin herhangi bir tehdidi caydırmak ve yenmek için mesafe ne olursa olsun dünyanın herhangi bir yerinden hızla konuşlanma kabiliyetini ortaya koymaktadır” denildi.

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