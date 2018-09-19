Rus yayın kuruluşu Sputnik'in haberine göre, operasyonun, "Nato müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.
ABD donanmasına bağlı 6. Filo komutanı Lisa Franchetti, USS Harry Truman uçak gemisinin Akdeniz'de bulunduğu süre boyunca tüm yelpazedeki deniz operasyonlarını gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.
ABD uçak gemisi Akdeniz'de operasyon başlattı
NTV HaberDünya
ABD donanmasının Akdeniz’de 6. Filo’nun faaliyet gösterdiği bölgede USS Harry Truman uçak gemisi ve ona eşlik eden taarruz grubunun operasyon başlattığı iddia edildi.
Rus yayın kuruluşu Sputnik'in haberine göre, operasyonun, "Nato müttefiklerine, Avrupa ve Afrika partner ülkelerine, koalisyon partnerlerine destek ve ABD'nin Avrupa ve Afrika'daki ulusal güvenlik çıkarlarını sürdürmek için" gerçekleştirildiği belirtildi.