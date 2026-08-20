ABD uçak gemisi George Washington Orta Doğu'ya ulaştı
20.08.2026 20:31
ABD uçak gemisi USS George Washington
ABD uçak gemisi USS George Washington, bölgede uzun süredir görev yapmakta olan USS Abraham Lincoln'ün yerini almak üzere Orta Doğu'ya ulaştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan açıklamada, George Washington uçak gemisinin yeni görev yeri olan Orta Doğu'ya çarşamba günü vardığı belirtildi.
Açıklamada, "George Washington Uçak Gemisi Saldırı Grubu, dün CENTCOM operasyon bölgesine ulaştıktan sonra planlanan görev kapsamında Orta Doğu'da faaliyetlerine başladı." ifadesi yer aldı.
Ayrıca açıklamada, uçak gemisinin Basra Körfezi'nden geçerken güvertesinin üzerinde görünen savaş uçaklarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşıldı.
Yaklaşık 250 gündür aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığına yönelik tartışmaların ardından Pentagon, bölgeye George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.