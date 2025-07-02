ABD uçak gemisi İran'ın kapısında görüntülendi

Yeni uydu görüntüleri, USS Carl Vinson uçak gemisinin İran yakınlarında konuşlandığını ortaya koydu. Pentagon’un bütçe hamlesiyle birlikte, ABD’nin bölgede olası çatışmalara hazırlandığı tahmin ediliyor.

ABD uçak gemisi İran'ın kapısında görüntülendi

Yeni bir uydu görüntüsü, hükümetine ait USS Carl Vinson uçak gemisinin yakınlarındaki Arap Denizi'nde konuşlandığını ortaya koydu.

Bu konuşlanma, ABD'nin bölgedeki deniz varlığını sürdürdüğünü ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese rağmen olası çatışmalara hazırlıklı olduğunu gösteriyor.

ABD uçak gemisi İran'ın kapısında görüntülendi - 1 Uçak gemisini Arap Denizi'nde gösteren uydu görüntüsü. (Copernicus/Sentinel Hub)

Uçak gemisi, CENTCOM'un sorumluluk alanında faaliyet gösteriyordu.

yakınlarındaki USS Carl Vinson'ı yakalayan uydu görüntüsü, istihbarat analisti MT Anderson tarafından tespit edildi. Uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.

AMERİKAN ORDUSU DA DOĞRULADI

Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nün yayımladığı filo ve deniz takip sistemi güncellemesine göre, USS Carl Vinson uçak gemisi, Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürütüyor.

Pentagon'a göre gemi, ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç büyük nükleer tesisini vurmasından altı gün sonra görüldü.

PENTAGON'DAN DEV BÜTÇE TALEBİ

Geçtiğimiz günlerde Pentagon, 961,6 milyar dolarlık savunma bütçesi talebini duyurdu. ABD Donanması için 19 yeni gemi inşa etme ve nükleer tersaneleri iyileştirme planlarını açıkladı.

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