ABD uçak gemisi İran'ın kapısında görüntülendi
Yeni uydu görüntüleri, USS Carl Vinson uçak gemisinin İran yakınlarında konuşlandığını ortaya koydu. Pentagon’un bütçe hamlesiyle birlikte, ABD’nin bölgede olası çatışmalara hazırlandığı tahmin ediliyor.
Yeni bir uydu görüntüsü, ABD hükümetine ait USS Carl Vinson uçak gemisinin İran yakınlarındaki Arap Denizi'nde konuşlandığını ortaya koydu.
Bu konuşlanma, ABD'nin bölgedeki deniz varlığını sürdürdüğünü ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese rağmen olası çatışmalara hazırlıklı olduğunu gösteriyor.
Uçak gemisi, CENTCOM'un sorumluluk alanında faaliyet gösteriyordu.
İran yakınlarındaki USS Carl Vinson'ı yakalayan uydu görüntüsü, istihbarat analisti MT Anderson tarafından tespit edildi. Uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.
The Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson (CVN 70) conducts operations in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/JpU7mBQONf— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2025
AMERİKAN ORDUSU DA DOĞRULADI
ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nün yayımladığı filo ve deniz takip sistemi güncellemesine göre, USS Carl Vinson uçak gemisi, Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürütüyor.
Pentagon'a göre gemi, ABD'nin B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla Fordo, Natanz ve Isfahan olmak üzere üç büyük İran nükleer tesisini vurmasından altı gün sonra görüldü.
PENTAGON'DAN DEV BÜTÇE TALEBİ
Geçtiğimiz günlerde Pentagon, 961,6 milyar dolarlık savunma bütçesi talebini duyurdu. ABD Donanması için 19 yeni gemi inşa etme ve nükleer tersaneleri iyileştirme planlarını açıkladı.
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