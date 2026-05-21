ABD uçak gemisi Küba'nın kapısına dayandı

21.05.2026 09:16

Reuters

Nimitz Uçak Gemisi

NTV - Haber Merkezi
ABD'nin eski Küba lideri Raul Castro hakkında cinayet suçuyla iddianame hazırlamasının ardından, Nimitz Uçak Gemisi Karayipler'e konuşlandırıldı.

ABD Adalet Bakanlığı, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan" suçlayan iddianameyi duyurdu.

 

Ardından ABD başkanı Donald Trump, Castro'nun ya kendi isteğiyle ya da zorla ABD'ye götürüleceğini iddia etmişti.

 

VENEZUELA OPERASYONU ÖNCESİ DE YAPILMIŞTI

 

Tam da bu iddianın ardından, Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayipler'e konuşlandırıldığını açıkladı.

 

Amerikan basını, Maduro'nun kaçırılmasında da uçak gemisi Gerald Ford'un görev aldığını hatırlattı. Küba, iddianameyi "uydurma ve Küba'ya saldırıyı meşrulaştırmak için düzenlenmiş bir yalan" olarak değerlendiriyor.

