ABD uçak gemisi Küba'nın kapısına dayandı

ABD Adalet Bakanlığı, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro ve diğer yetkilileri "ABD vatandaşlarını öldürmek amacıyla komplo kurmaktan" suçlayan iddianameyi duyurdu.

Ardından ABD başkanı Donald Trump, Castro'nun ya kendi isteğiyle ya da zorla ABD'ye götürüleceğini iddia etmişti.

VENEZUELA OPERASYONU ÖNCESİ DE YAPILMIŞTI

Tam da bu iddianın ardından, Güney Kuvvetler Komutanlığı Nimitz uçak gemisinin Karayipler'e konuşlandırıldığını açıkladı.

Amerikan basını, Maduro'nun kaçırılmasında da uçak gemisi Gerald Ford'un görev aldığını hatırlattı. Küba, iddianameyi "uydurma ve Küba'ya saldırıyı meşrulaştırmak için düzenlenmiş bir yalan" olarak değerlendiriyor.