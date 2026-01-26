ABD uçak gemisi Ortadoğu'ya konuşlandı. İran teyakkuzda

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Ortadoğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.



TRUMP: İRAN'IN YANINDA BÜYÜK BİR DONANMAMIZ VAR

ABD basınından Axios'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, “İran'ın yanında büyük bir donanmamız var. Venezuela'dakinden daha büyük” dedi.



Aynı zamanda diplomasinin bir seçenek olmaya devam ettiğini söyleyen Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar. Konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

“BİRKAÇ SAVAŞ GEMİSİNİN GELMESİ İRAN'IN KARARLIĞINI ETKİLEMEZ”



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin bölgeye savaş gemilerini göndermesinin "güç gösterisi" olduğunu ve İran'ın kendisine yönelik her türlü saldırıya sert yanıt vereceğini söyledi.

Bekayi, "Bir ya da birkaç savaş gemisinin gelişi, İran’ın savunma kararlılığını etkilemez. Silahlı kuvvetlerimiz her gelişmeyi anbean izlemekte ve yeteneklerini artırmak için tek bir saniyeyi bile boşa harcamıyor. Güç gösterisi ve tehditler uluslararası hukuka aykırı olmakla birlikte bu ilkelerin ihlali herkesi etkiler" dedi.

İRAN TEYAKKUZDA

İran ordusuysa tam teyakkuz durumunda.

İran basınına konuşan Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonundan bir yetkili, İran’ın herhangi bir ihlalle karşılaşması halinde Hürmüz Boğazı’ndan başlayarak bölgedeki çeşitli ABD varlıklarına kadar uzanabilecek hedefleri kapsayan bir karşı saldırı başlatacaklarını söyledi.

"İRAN'A ASKERİ MÜDAHALE HALA MASADA" İDDİASI

Amerikan basınına göre İran'a askeri müdahale hala masada.

Wall Street Journal gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın "kesin sonuca ulaştıracak" seçenekler bulmaları için danışmanlarına baskı yaptığını yazdı.

Pentagon ve Beyaz Saray'daki danışmanlar, rejimi iktidardan uzaklaştırmak da dahil bir dizi seçenek üzerinde çalışıyor.

Washington yönetimi, Haziran'da B2 bombardıman uçaklarıyla İran'daki 3 nükleer tesisi vurmuştu. Operasyonun ardından İsrail ve İran arasında 12 gün süren çatışmalar sona ermişti.



İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

ABD Başkanı Trump'ın askeri müdahale tehditleri İran'daki protestolar sırasında gelmişti.

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.