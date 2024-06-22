ABD uçak gemisi ortak askeri tatbikat için Güney Kore’de

ABD'nin nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt (CVN 71), Japonya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek üçlü ortak tatbikata katılmak üzere Güney Kore'nin Busan kentine geldi.

ABD uçak gemisi ortak askeri tatbikat için Güney Kore’de

donanmasından yapılan açıklamada, ’ye ait nükleer güçle çalışan uçak gemisi Theodore Roosevelt’in ortak askeri tatbikatlara katılmak üzere Güney Kore'nin liman kenti Busan'a geldiği bildirildi.

Uçak gemisinin, güdümlü füze taşıyan USS Halsey ve savaş gemisi USS Daniel Inouye ile birlikte deniz üssüne girdiği aktarıldı.

tehdidine karşı güvenlik iş birliğinin arttırılması amacıyla ABD, Güney Kore ve Japonya orduları tarafından gerçekleştirilecek ortak askeri , hava, deniz, su altı ve siber dahil olmak üzere çeşitli alanlarda gerçekleştirilecek.

KUZEY KORE'YE KARŞI ÜÇLÜ İTTİFAK

Öte yandan üç ülkenin savunma bakanları, ay başında Shangri-La Diyaloğu güvenlik zirvesinin oturum aralarında yapılan üçlü görüşmeler sırasında ortak tatbikatların başlatılmasına karar vermişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenci öldürdü

İsrail, üniversite sınavına girecek 450 Filistinli öğrenci öldürdü

Kazakistan’da 26 katlı binada yangın

Kazakistan’da 26 katlı binada yangın

Gazze'de bir haftada 4 çocuk daha "açlıktan" öldü

Gazze'de bir haftada 4 çocuk daha "açlıktan" öldü

İsrail ordusu sivillere saldırdı: En az 42 ölü

İsrail ordusu sivillere saldırdı: En az 42 ölü

Çin'den Tayvanlı ayrılıkçılara ölüm cezası tehdidi

Çin'den Tayvanlı ayrılıkçılara ölüm cezası tehdidi

Hindistan'da sahte içki faciası: Can kaybı 53'e yükseldi

Hindistan'da sahte içki faciası: Can kaybı 53'e yükseldi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...