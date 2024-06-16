ABD: Ukrayna barış konferansı "iyi gidiyor"

İsviçre'de düzenlenen Ukrayna zirvesinin ikinci gününde, ABD'den olumlu mesaj geldi.

Reuters'a konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, müzakerelerin "iyi gittiğini" söyledi.



Sullivan, "Güçlü bir sonuç çıkacağını düşünüyorum" dedi.



Batılı güçler ve diğer ülkeler Rusya'ya yönelik daha fazla baskı yapmayı amaçlıyor.

Reuters tarafından görülen nihai zirve bildirisi taslağında, Ukrayna'daki durumdan "savaş" olarak bahsediliyor.

Ayrıac Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali ve Azak Denizi limanları üzerindeki kontrolünün yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunuluyor.



Taslakta, Ukrayna için savaş sonrası çözümün nasıl olacağı, Ukrayna'nın NATO ittifakına katılıp katılamayacağı ya da her iki taraftan askerlerin çekilmesinin nasıl yönetileceği gibi daha kilit konulara yer verilmedi.