ABD, Ukrayna, Fransa ve İngiltere liderleri Vatikan’da bir araya geldi

Dünya liderleri, Papa Franciscus’un cenaze töreni marjında Vatikan’da bir araya geldi.



ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasındaki görüşme, Hristiyanlığın en büyük kilisesi olarak kabul edilen Aziz Petrus Bazilikası’nda gerçekleşti.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi, Trump, Zelenski, Macron ve Starmer’ın görüşmesini bir fotoğraf paylaşarak teyit ederken, Fransa Cumhurbaşkanlığı ise, liderler arasındaki görüşmede fikir alışverişinde bulunulduğu ve görüşmenin "olumlu geçtiği" açıklamasını yaptı.



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, temasları çerçevesinde İngiltere Başbakanı Starmer ile ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.



"İYİ BİR TOPLANTIYDI"



Zelenski, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un cenaze töreni öncesi ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmüştü. Görüşmenin ardından Zelenski, "İyi bir toplantıydı. Birçok şey konuştuk. Ele aldığımız her konuda sonuç almayı umuyorum. İnsanlarımızın hayatlarını korumak, tam ve şartsız ateşkes, başka bir savaşın çıkmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış. Ortak sonuçlar elde etmemiz halinde tarihi olma potansiyeline sahip oldukça sembolik bir toplantı. Teşekkürler Başkan Trump." açıklamasını yapmıştı.