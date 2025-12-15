ABD-Ukrayna görüşmesi. Zelenski: ABD ile toprak bütünlüğü konusunda farklı görüşlere sahibiz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy liderliğindeki Ukrayna heyeti ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner liderliğindeki ABD heyeti arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen görüşmeler sona erdi.

Adı açıklanmayan yetkililer, ABD tarafının Rusya ile barış için Ukrayna’dan Donetsk bölgesindeki güçlerini geri çekmeyi kabul etmesini istediğini açıkladı. Ukrayna tarafının daha fazla müzakere talep ettiğini aktaran yetkililer, toprak takası meselesinde anlaşmaya varmak için hala aşılması gereken büyük engeller olduğunu söyledi.

Yetkililer, ayrıca anlaşma kapsamında Ukrayna'nın NATO anlaşmasının 5. maddesinde öngörülenlere benzer güvenlik garantileri alacağını ancak bu garantilerin sonsuza kadar geçerli olmayacağını belirtti. Rusya'nın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılmasına açık olduğunu ifade eden yetkililer, Trump'ın Rusya'nın daha fazla batıya doğru yayılmasını engellemek istediğini söyledi.

Rusya, daha önce Donetsk ve Luhansk'ı içeren Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesini ve Kırım’ı ilhak ettiğini açıklamıştı.

“SOMUT İLERLEME SAĞLANDI”



Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Son iki gün içerisinde ABD ve Ukrayna arasında gerçekleştirilen müzakereler yapıcı ve verimli geçti. Somut ilerleme sağlandı. Gün sonunda bizi barışa daha da yaklaştıracak bir anlaşmaya varmayı umut ediyoruz." demişti.



Umerov, "Şu anda sosyal medyada çok fazla gürültü ve isim verilmeden yapılan spekülasyonlar mevcut. Lütfen söylentilere ve provokasyonlara kapılmayın. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in liderlik ettiği ABD heyeti, Ukrayna'nın kalıcı bir barış antlaşmasına ulaşmasına yardımcı olmak için son derece yapıcı bir şekilde çalışıyor. Ukrayna heyeti, gösterdikleri çabalar için Başkan Trump ve ekibine son derece minnettardır." ifadelerini kullanmıştı.

ZELENSKİ: TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KONUSUNDA ABD İLE HALA FARKLI GÖRÜŞLERE SAHİBİZ



Berlin'de temaslarda bulunan Zelenski, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Başbakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

ABD'nin, savaşın sona ermesi için önerdiği barış planı üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Zelenski, ABD heyeti ile dünden beri Berlin'de görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

Zelenski, söz konusu planla ilgili en önemli konulardan birinin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü meselesinin olduğuna işaret etti.

Almanya'daki görüşmeler sırasında ABD heyeti ile bu konuyu ele aldıklarının altını çizen Zelenski, "Açıkçası hala farklı görüşlere sahibiz diye düşünüyorum. Ama meslektaşlarımın, benim kişisel görüşümü duyduklarını düşünüyorum. Bu görüşü bizzat iletebildiğim için çok memnunum. Elbette, her konu kolay değil. Özellikle toprak meselesi ile ilgili zor konular var." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD'nin barış planına göre, bu görüşmelerde Ukrayna'dan herhangi bir toprak talep etmediğini belirterek, "Bunlar Rusya'nın talepleridir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, toprak bütünlüğü konusunda "ABD'nin Ukrayna tarafını anlamasını" istediğinin altını çizerek, "(Toprak bütünlüğü konusu) Taviz vermek konusu aktif değil. Bence toprak meselesi acı vericidir." yorumunda bulundu.

Berlin'deki görüşmelerin verimli şekilde sürdüğüne dikkati çeken Zelenski, "Görüşmeler kolay değil ama verimli." dedi.

Zelenski, birçok önemli konuda ilerlemenin kaydedildiğini belirterek, "Gerçekten de birçok konuda ilerleme kaydedildi. Açıkçası saldırgan tarafın (Rusya) görüşmelerimizin ilgili sonuçlarını nasıl algılayacağını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

“NATO'NUN 5. MADDESİNE BENZER BİR FORMAT ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Zelenski, Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilere ihtiyaç duyduğunu söyledi.

ABD'nin, Ukrayna'nın NATO ile entegrasyonu sürecine destek vermediği için güvenlik garantileri için farklı çözüm üzerinde çalıştıklarını aktaran Zelenskiy, "ABD, bize NATO üyeliği teklif etmediğinden dolayı (NATO'nun) 5. maddesine benzer garantiler için bir format üzerinde çalışıyoruz. Şu anda her şeyin yazılı hale getirilmesi için çalışıyoruz." dedi.