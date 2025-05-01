ABD: Ukrayna ile değerli madenler anlaşması imzalandı

ABD Hazine Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD ile Ukrayna yeniden yapılandırma yatırım fonu kurulması için anlaşma imzalandı" denildi.

Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, anlaşmayı imzalamak üzere ABD'nin başkenti Washington'a gitmişti.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANMIŞTI

İki ülke, 18 Nisan’da Ukrayna’daki maden kaynaklarının geliştirilmesine yönelik bir anlaşmaya zemin hazırlayan bir mutabakat zaptı imzalamıştı.



Bu belgede, taraflar görüşmeleri 26 Nisan’a kadar tamamlamayı ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede imzalamayı hedeflediklerini belirtmişti.

Ukraynalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen bu anlaşmanın, azalan Amerikan desteğini yeniden sağlamlaştırmaya yardımcı olmasını umuyor.