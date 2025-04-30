ABD-Ukrayna mineral anlaşması: “Bugün imzalanabilir”

Ukrayna ve ABD’nin bugün mineral anlaşması imzalayabileceği iddia edildi. Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Bloomberg haber sitesine yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın ABD ile doğal kaynaklar konusunda anlaşma imzalamaya hazır olduğunu söyledi.



Kaynak, Ukrayna’nın yatırım projelerinin idare edilmesi için ortak bir fon oluşturulmasını öngören taslak anlaşmaya son şeklinin verildiğini ve anlaşmanın en erken bugün imzalanabileceğini ileri sürdü. Görüşmeler özel olduğu için kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan kaynak, Ukrayna Ekonomi Bakanı Yulia Svyrydenko’nun da ABD’nin başkenti Washington’a doğru yolda olduğunu belirtti.



“KABİNE ANLAŞMAYI ONAYLAMAYA HAZIR”



ABD’nin Ukrayna’nın aralarında alüminyum, grafit, petrol ve doğalgazın da olduğu doğal kaynaklarına ilişkin yeni yatırım projelerine “ayrıcalıklı erişim” sağlamasını öngören anlaşma için şubat ayından bu yana müzakere yürütülüyor.



Konu hakkında bilgi sahibi kaynak, Ukrayna kabinesinin anlaşmayı onaylamaya hazır olduğunu belirtti. Buna göre, anlaşmanın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından da imzalanması gerekiyor.



ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenski, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te kameraların önünde tartışmış, Zelenski bunun üzerine Beyaz Saray’dan ayrılmıştı. İki lider arasındaki ilişkiler bu gelişmeyle birlikte gerilirken, iki isim geçen cumartesi günü Papa Francis’in cenaze töreni için gittikleri Vatikan’da kısa bir görüşme gerçekleştirmişti.



Bloomberg’ün gördüğü taslak anlaşmaya göre, ABD ve Ukrayna, "Ukrayna’da madencilik, enerji ve ilgili teknolojiye yatırımları artırmak için” gerekli koşulları yaratmaya çalışacak.



UKRAYNA: EN YAKIN GELECEKTE İMZALANACAK



Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal da ABD ile olası anlaşma hakkında açıklama yaptı. Şmihal, ABD ve Ukrayna’nın mineral anlaşması ile ilgili nihai detaylar üzerinde çalıştığını, anlaşmanın en yakın gelecekte imzalanacağını, buna ek olarak iki anlaşmanın daha yapılacağını belirtti.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Şmihal, anlaşmanın 24 saat içinde imzalanabileceğini söyledi. Üzerinde yeniden çalışılan anlaşmanın “gerçek bir ortaklık anlaşması” olduğunu aktaran Ukrayna Başbakanı, “ABD’nin gelecekte yapacağı yardımların bu anlaşma kapsamında yatırım fonuna ABD’nin bir katkısı olarak değerlendirilebileceğini” kaydetti.

