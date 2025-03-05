ABD-Ukrayna nadir element anlaşması: Bugün imzalanabilir

ABD medyasına konuşan kaynaklar, geçen hafta Beyaz Saray'da Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında tartışma konusu olan anlaşmayla ilgili, tarafların sonuca varmak üzere olduğunu belirtti. İsmini vermek istemeyen kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Trump, danışmanlarına, bugün akşam Kongre'de yapacağı konuşmada anlaşmayı duyurmak istediğini söyledi. Kaynaklar, bununla birlikte tarafların henüz anlaşmayı imzalamadığını ve durumun değişebileceğini belirtti.

TRUMP KONGRE'DE KONBUŞACAK

2. kez başkan seçildikten sonraki ilk Kongre konuşmasını bugün gerçekleştirecek olan Donald Trump, ana gündem maddelerine ilişkin görüşlerini payaşacak.

Trump sosyal medya hesabından, ''Yarın büyük bir gece olacak. Her şeyi olduğu gibi anlatacağım.'' ifadelerine yer verdi.



ZELENSKİ TRUMP'A ÖVGÜ YAĞDIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.



Zelenski, "Ukrayna'nın barışa olan bağlılığını bir kez daha ifade etmek isterim. Ukrayna kalıcı barış için en kısa zamanda müzakere masasına oturmaya hazırdır. Ben ve ekibim, kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın güçlü liderliği altında çalışmaya hazırız" dedi.



Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşmenin beklendiği gibi geçmediğini belirten Zelenski, "Bu şekilde gerçekleşmiş olması üzücü. Şimdi işleri yoluna koyma zamanı. Mineraller ve güvenlik anlaşmasına gelince, Ukrayna bu anlaşmayı her zaman uygun formatta imzalamaya hazırdır." dedi.

