ABD, Ukrayna ordusunu Almanya'da eğitecek

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD ordusunun, Almanya’da spesifik silah eğitimlerinin yanı sıra Ukrayna ordusuna taburlar halinde kapsamlı manevra ve silah kullanım eğitimi vermeye başlayacağını duyurdu.



Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ryder, ABD’nin Avrupa-Afrika Kara Kuvvetleri Komutanlığının Almanya’da Ukrayna ordusuna yönelik eğitimlerini genişleteceğini bildirdi.



Ryder, "Müşterek Manevra ve Birleşik Silah Kullanma Eğitimi"nin ABD askerlerinin Ukrayna birliklerine verilen spesifik silah ve ekipman eğitimine ek olarak verileceğini söyledi.

AYDA 500 ASKERE KAPSAMLI EĞİTİM



Bu eğitimin, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan önce ABD Ulusal Muhafızlarının Ukrayna’da verdiği eğitimin devamı olduğunu belirten sözcü, “Bu genişletilmiş eğitim programı aylık yaklaşık 500 Ukrayna askerini kapsayacak şekilde olacak. Esasında taburlar halinde eğitim verilmesine odaklanılacak. Tabii zaman ilerledikçe Ukraynalı ortaklarımızın ihtiyaçları ve Ukrayna’daki duruma uygun şekilde kapsamı esnetilecek.” dedi.



Ryders, ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna ordusuna verdiği silah sistemleri ve savunma ekipmanına has eğitimin devam edeceğini belirterek geçen nisan ayından bu yana ABD’nin 3 bin 100, diğer müttefik ülkelerin de yaklaşık 12 bin Ukrayna askerine silah sistemi eğitimi verdiğini söyledi.



Sözcü, eğitimin ocak ayında başlayacağını, ABD’nin daha tedarik etmediği silahları kapsamayacağını ve birkaç hafta süreceğini kaydetti.

PATRIOT SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI



ABD’nin Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemlerini ne zaman vereceği sorularını yanıtlamayan Ryder, Rusya’nın bu sistemlerin verilmesinin gerilimi tırmandıracağı, ABD’yi savaşın tarafı haline getireceği ve Moskova’nın bu adıma yanıt vereceği açıklamasına ise “Rusya’dan yapılan yorumların Ukrayna’ya hangi silah sistemlerini vereceğimize etki etmesine müsaade etmeyeceğiz.” diye karşılık verdi.