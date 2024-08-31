ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini açıkladı

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik desteğini sürdüreceğini belirtti.

ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini açıkladı

Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü.

Ukraynalı sivilleri ve kritik altyapıyı 'nın saldırılarından korumak amacıyla hava savunmasının yanı sıra topçu mühimmat ve zırhlı araçlar gibi güvenlik yardımı önceliklerini görüşen bakanlar, ABD ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Austin, ABD'nin "özgür, güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya" yönelik desteğini sürdüreceğini teyit etti.

İki bakan ayrıca, 6 Eylül'de ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak ve yaklaşık 50 müttefik ve ortağın Ukrayna'nın acil savaş ihtiyaçlarını görüşeceği Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına değindi.

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