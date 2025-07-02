ABD, Ukrayna'ya göndereceği mühimmatın bir kısmını askıya aldı: "Stoklarımız kritik seviyede"
ABD'nin, "stokların azaldığı gerekçesiyle" Ukrayna'ya gönderilmesi planlanan hassas mühimmatın bir kısmının sevikatlarını askıya aldığı öğrenildi.
ABD merkezli Politico’nun haberine göre, Pentagon, Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan bazı hava savunma füzeleri ve hassas mühimmat sevkiyatlarını askıya aldı.
Haberde yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, bu kararın arkasında ABD’nin kendi savunma stoklarının kritik seviyeye düşmesinden duyulan endişe yatıyor.
KARAR BIDEN DÖNEMİNDE ALINMIŞTI
Kararın, eski Başkan Joe Biden yönetimi döneminde Ukrayna’ya sağlanacağı taahhüt edilen yardımlar kapsamında alındığı, ancak uygulamanın Haziran başında netleşip şimdi yürürlüğe girdiği belirtildi.
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