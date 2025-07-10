ABD Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor

ABD’li yetkililer, Washington’un Ukrayna’ya bazı silahların sevkiyatına yeniden başladığını bildirdi.

Washington'un bu adımı, Başkan Donald Trump yönetiminin Kiev’e bazı kritik silah teslimatlarını durdurmasından sadece birkaç gün sonra geldi.



Yetkililer, isimlerinin açıklanmaması koşuluyla, Ukrayna’ya 155 mm top mermileri ile GMLRS (mobil roket topçu sistemi) füzelerinin gönderildiğini belirtti.



Ancak yetkililer, kaç adet mühimmat sağlandığını ya da sevkiyatın tamamlanıp tamamlanmadığını açıklamadı. Ayrıca bu yeni teslimatın Trump yönetiminin Ukrayna politikalarında bir değişiklik anlamına gelip gelmediği de belirsizliğini koruyor.

BEYAZ SARAY İNCELEME YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ BELİRTTİ

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Savunma Bakanlığının Ukrayna’ya yönelik bazı silah sevkiyatlarını durdurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Pentagon’un askeri dış yardımlarla ilgili bir inceleme yürüttüğünü söylemişti.



Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmat sevkiyatının, "ABD’nin çıkarlarını önceliklendirmek" amacıyla durdurulduğunu kaydetmişti.