ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin'de: Anlaşmazlıkları görüşecekler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Pekin'de görüşme öncesi açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, esaslı bir şekilde yönetilmesi gereken anlaşma ve anlaşmazlık alanları hakkında konuşacaklarını söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan Çin'de: Anlaşmazlıkları görüşecekler

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin'de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Wang, Çin-Amerika ilişkilerinin kritik olduğunu, dünyayı ilgilendirdiğini ve dönemeçleri olduğunu söyledi.

İki ülkenin ilişkilerinin istikrarlı, sağlıklı bir gelişmeye doğru ilerleyeceğini umduğunu ifade etti. 

Wang, etkili ve esaslı bir şekilde yönetilmesi gereken anlaşma ve anlaşmazlık alanları hakkında konuşacaklarını belirtti.

Sullivan ise ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmelerde, ilişkileri sorumlu bir şekilde yönetme konusunda şahsen kararlı olduğunu açıkça söylediğini aktardı.

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