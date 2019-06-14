ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un açıklamasında, ABD muhrip gemisi USS Bainbridge'in de tankerlerden birinin yakınında olmaya devam ettiğine ve gemiye yönelik bir girişimin karşılıksız kalmayacağına vurgu yapıldı.



Açıklamada, “Ortadoğu’da yeni bir çatışmanın peşinde değiliz. İran ile savaş ne stratejik menfaatlerimizin ne de uluslararası toplumun yararınadır” ifadesine yer verildi.



Umman Körfezi'nde dün sabah Norveç ve Japonya'ya ait iki yakıt tankerine saldırı düzenlenmişti.



Gemilerden biri batmış, görev yapan 44 mürettebat ise kurtarılmıştı. ABD saldırı nedeniyle İran'ı suçlamış, İran ise suçlamaları reddetmişti.