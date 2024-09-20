ABD umudunu kesti: "Biden döneminde ateşkes yok"

Yaklaşık bir yıl süren savaşın ardından üst düzey ABD'li yetkililerin, Joe Biden görevden ayrılmadan önce İsrail ve Hamas'ın ateşkes anlaşmasına varabileceğine dair umutlarını yitirdikleri bildiriliyor.



İsmi açıklanmayan bir yetkili, The Wall Street Journal gazetesine, "Yakın zamanda bir anlaşma yok. Hatta hiç yapılacak mı emin değilim." dedi.



Aynı raporda, bir Arap ülkesinden başka bir yetkili, "Şu anda bunun gerçekleşme şansı yok. Herkes seçim sonrasına kadar bekleyip görme modunda. Sonuç, bir sonraki yönetimde ne olabileceğini belirleyecek." diye konuştu.

TOPYEKÜN SAVAŞ TEHLİKESİ



Henüz bir anlaşma sağlanamamışken, İsrail-Hamas çatışması tam kapsamlı bir bölgesel çatışmaya dönüşme tehlikesi taşıyor.



Ateşkesin bir türlü gerçekleşmemesi, ABD'nin daha geniş önceliklerini de riske atıyor.



Halihazırda Gazze'de tutulan 7 Amerikalı esirin akrabaları, çarşamba günü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la buluştu.

İSRAİL'DE PROTESTOLAR SÜRÜYOR



Toplantıdan sonra, "Aileler, somut bir ilerleme kaydedilmemesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi ve esirlerin güvenli bir şekilde dönmesini sağlamak için bir anlaşmaya varılmasında herkesin daha büyük bir rol oynaması gerektiğini vurguladı" açıklaması yapıldı.



Binlerce İsrailli de kalan esirlerin serbest bırakılması için protesto ve taleplerini sürdürüyor.

