ABD üniversitesinden Gazze için eylem yapan öğrencilere gizli takip

ABD’deki Michigan Üniversitesi’nin Gazze’ye destek için eylem yapan öğrencileri izlemek için gizli görevlileri kullandığı ortaya çıktı. Öğrencilerin kampüs içinde ve dışında izlendiği, hareketlerinin kayıt altına alındığı ve konuşmalarının dinlendiği ifade edildi.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Michigan Üniversitesi, Filistin’e destek için faaliyet gösteren kampüs gruplarını denetlemek için özel ve gizli araştırmacılar ile çalışmaya başladı. Bu şekilde takip edildiğini anlatan beş öğrenci, bunun büyük ölçüde bir gözdağı taktiği gibi göründüğünü ifade etti.

Öğrencilerin anlatımları ve The Guardian ile paylaşılan video görüntüleri, gizli görevlilerin öğrencilere küfür ettiğini, onları tehdit ettiğini ortaya koydu. Bir olay sırasında ise bu görevlilerden biri aracını bir öğrencinin üzerine sürdü ve öğrenci atlayarak yoldan çekilmek zorunda kaldı.



GİZLİ GÖREVLİ, YAKALANINCA ENGELLİ TAKLİDİ YAPTI



Öğrenciler, sık sık gizli araştırmacıları tespit ettiklerini ve onlarla yüzleştiklerini anlattı. Öğrencilerin video kaydı aldığı bir olay sırasında, kendilerini takip eden kişinin engelli taklidi yaptığı ve öğrenciyi kendisini gasp etmeye çalışmakla suçladığı görüldü.



Gizli görevlilerin Detroit merkezli özel bir güvenlik grubu olan City Shield için çalıştığı düşünülüyor. Gazetenin incelediği polis kayıtları, üniversite harcama kayıtları ve videolar, elde edilen bazı “kanıtların” öğrencilere suçlama yöneltmek ve onları hapse atmak için kullanıldığını da gösterdi. Suçlamaların çoğu ise sonrasında düşürüldü.

Okulun yönetim kurulunun harcamalara dair kayıtlarına göre, üniversite Haziran 2023-Eylül 2024 tarihleri arasında City Shield’ın çatı şirketi Ameri-Shield’a en az 800 bin dolar ödeme yaptı.



ÜNİVERSİTE YALANLAMADI



Bu şekilde izlendiğini anlatan öğrencilerden biri de Katrina Keating'di. Özgürlük ve Eşitlik için Öğrenci İttifakı (Safe) mensubu olan Keating, takip edildiğini ilk anladığı kasım ayından bu yana diken üstünde olduğunu anlattı. Bunun bir başka seviyede komik olduğunu söyleyen Keating, “Çünkü kampüs aktivistlerini takip etsinler diye adam tutmak için milyonlarca dolar harcamaları delilik” diye konuştu.



Öğrencilerin gazeteyle paylaştığı bilgilere göre, görevliler çoğunlukla ekipler halinde çalışıyor, kafe ve barlarda yakın masalara oturarak konuşulanları dinliyor. The Guardian, öğrencilerin anlattıklarının kendilerince incelenen videolar tarafından da desteklendiğini aktardı.



Michigan Üniversitesi ise yaptığı açıklamada söz konusu görevliler konusunda herhangi bir şikayet almadıklarını savundu, öğrencilerin izlendiğini yalanlamadı. Açıklamada, mevcut güvenlik önlemlerinin sadece güvenli ve emniyetli bir kampüs ortamı sağlamaya odaklı olduğu, hiçbir zaman inanç ya da görüş temelli olarak kişi ya da gruplara yöneltilmediği ileri sürüldü.

